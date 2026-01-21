Moderátor Dominik Vršanský podstoupil transplantaci vlasů

Společnost
Moderátor Dominik Vršanský (31) má za sebou transplantaci vlasů. Na zákrok odcestoval do Turecka, kde mu byl oporou kamarád herec Vincent Navrátil. Nešlo ale o krátkodobý rozmar. Nad transplantací uvažoval už roky.
video: Instagram/@vrsanskyd
