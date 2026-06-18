Moderátor Jeremy Clarkson oznámil, že má rakovinu
18. 6. 2026 10:26 Společnost
Moderátor a bývalá hvězda pořadu Top Gear Jeremy Clarkson oznámil, že mu lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny. O svém zdravotním stavu promluvil v závěrečné epizodě páté řady pořadu Clarkson’s Farm.
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