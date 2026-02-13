V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Leová
13. 2. 2026 12:12 Společnost
Modelku a influencerku Moniku Košínovou Leovou znají lidé i z televizních obrazovek. Do role moderátorky se však už neplánuje vrátit. Monice vyhovuje život s rodinou na vesnici, kde pracuje v rodinné restauraci. Jak sama říká, cesta do Prahy je pro ni událost. Více o jejím aktuálním životě se dozvíte v rozhovoru pro iDNES.tv.
00:34
