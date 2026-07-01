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Stěny domu návrhářky Veroniky Štěrbové zdobí její vlastní obrazy

Společnost
Veronika Štěrbová je česká módní návrhářka a zakladatelka značky Sophistic by Veronika. Na portálu iDNES.cz pravidelně publikuje své autorské články a odborné komentáře o aktuálních trendech, typech materiálů i udržitelné módě. Byli jsme u ní doma v Čakovicích u Prahy.
video: iDNES.tv
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