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Moje daň za slávu se jmenuje tři rozvody, přiznává herečka Veronika Žilková

Společnost
Moje daň za slávu se jmenuje tři rozvody, přiznává herečka Veronika Žilková. Jak popisuje svou aktuální lásku se scénáristou Ivanem Hubačem? S jakými úvahami neustále dle svých slov obtěžuje dceru Agátu Hanychovou? Jak zvládla extrémní vrchol popularity a zároveň péči o pět dětí? Co ji poradila dcera Kordula k natáčení dokumentu s Českou televizí a co Veroniku přivede na letošní festival v Karlových Varech?
video: rena, iDNES.tv
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