Moniku Marešovou rozčílili lidé na chatě. Chybí obyčejná slušnost, vzkázala
16. 7. 2026 13:52 Společnost
Exmanželka moderátora Leoše Mareše (50), Monika Marešová (50), se podělila o nepříjemnou zkušenost z pobytu na chatě, kterou má u vodní nádrže Hracholusky. Nevadí jí, když lidé projdou přes její soukromý pozemek, mrzí ji ale, že mnozí přitom ani nepozdraví nebo nepoděkují. Její příspěvek vyvolal mezi sledujícími na Instagramu živou debatu.
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