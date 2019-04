VIDEO: Dceru jako správná máma vždycky podpořím, říká Monika Žídková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dceru jako správná máma vždycky podpořím, říká Monika Žídková

V roce 1995 se Monika Žídková stala Miss České republiky. Na setkání všech královen krásy za posledních třicet let zavzpomínala a zhodnotila, co ji soutěž do života dala a co naopak vzala. Monika má dnes téměř dospělou dceru, která by klidně mohla jít v jejích stopách.

video: deni, iDNES.tv