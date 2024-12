VIDEO: Mou výhodou bylo, že jsem dlouho vypadala mladě, říká Magda Vášáryová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mou výhodou bylo, že jsem dlouho vypadala mladě, říká Magda Vášáryová

Když šla herečka Magda Vášáryová do diplomacie, přidala si před Jiřím Dienstbierem rok věku navíc. Co říká o svém věku dnes a co se jí často dělo v mládí? Proč je podle ní důležité, aby byl hlas žen ve společnosti slyšen a vyslyšen?

