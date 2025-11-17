Musím smýt vinu svého otce, slýchával v 50. letech herec Jan Přeučil

Společnost
Jak vzpomíná herec Jan Přeučil na léta svého dospívání, která nebyla za tvrdého totalitního režimu jednoduchá? Je pro něho jeho povolání stále darem, který může vykonávat? Jakým citátem bychom se podle výrazného herce a pedagoga měli řídit?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:37

Hvězdy kalendáře Pirelli 2026 se sjely do Prahy
Společnost
17. 11. 2025 0:06
03:22

Horská salaš se konečně dočkala i koupelny
Lifestyle
17. 11. 2025 0:06
01:17

Seznam partnerek jsem si nikdy nedělal, říká Daniel Hůlka
Lifestyle
17. 11. 2025 0:06
00:57

Cave Crave - Announcement Trailer
Lifestyle
17. 11. 2025 0:06
02:12

Kupováním padělků Češi riskují. Na jejich prodeji uteče státu ročně 14 miliard
Lifestyle
17. 11. 2025 0:06
04:17

Musím smýt vinu svého otce, slýchával v 50. letech herec Jan Přeučil
Společnost
17. 11. 2025 0:06
01:43

Natálie Puškinová, Miss Earth se bojí Jana Krause
Společnost
16. 11. 2025 21:50
01:37

Nežijeme v prezidentském systému, řekl Vondráček z ANO. Lipavský ho zkritizoval
Domácí
16. 11. 2025 14:46
00:38

Dřív byl stav v každé druhé chalupě, říká tkadlec
Domácí
16. 11. 2025 11:58
00:50

„Řeka“ nelegálního odpadu ohrožuje okolí Oxfordu
Zahraniční
16. 11. 2025 11:18
01:11

Arnošt Goldflam popsal, jak se s Bolkem Polívkou předháněli v počtu dětí
Společnost
16. 11. 2025 10:30
00:41

Žulová dlažba nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější
Domácí
16. 11. 2025 9:34
00:33

Agentura by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným
Domácí
16. 11. 2025 9:10
00:35

Z vily ve Velichovkách Schörner velel německé armádě Střed
Domácí
16. 11. 2025 8:08
00:26

36centimetrový okoun ulovený z pramice
Lifestyle
16. 11. 2025 0:06
02:38

Zrod SS: Před sto lety vznikl symbol lidského zla
Technika
16. 11. 2025 0:06
00:48

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe
Technika
16. 11. 2025 0:06
01:28

Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami
Zahraniční
15. 11. 2025 17:42
01:28

Přes sto lidí v Ostravě demonstrovalo proti Turkovi s Macinkou
Domácí
15. 11. 2025 17:38
03:26

Kardinál Duka spočinul v kryptě chrámu svatého Víta
Domácí
15. 11. 2025 16:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.