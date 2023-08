VIDEO: Mužem roku 2023 je třiadvacetiletý František Knobloch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mužem roku 2023 je třiadvacetiletý holistický poradce František Knobloch z Hostivic. Co na to říkají moderátorka Saskia Burešová nebo ředitel soutěže David Novotný? Je dle výherce z roku 2017 výhodou výška a finálové číslo 12? Co by rád šířil mezi veřejnost nový Muž roku?

video: rena, iDNES.tv