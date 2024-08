VIDEO: Mužem roku je pětatřicetiletý asistent kameramana Jakub Mádl z Nového Bydžova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vítězem Muže roku 2024 se stal asistent kameramana Jakub Mádl (35) z Nového Bydžova. Finálový večer 25. ročníku soutěže proběhl již tradičně v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě, o titul bojovalo dvanáct mužů z celé republiky. Jaké byly Jakubovy pocity hned poté, co byl ověšen šerpou vítěze? Co říká na druhé místo Petr Hantych? Jak se líbí umístění moderátorkám Alex Mynářové a Zuzaně Bubílkové? Jak reflektuje letošní vítěze matador Muže roku Dominik Chabr, který se pyšní titulem Men of the Year 2022?

video: rena, iDNES.tv