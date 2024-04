VIDEO: My muzikanti jsme se správně nikdy neměli ženit, míní Felix Slováček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co všechno o sobě prozradí Felix Slováček v dokumentu Krásné je žít? Jaké věci by ve svém životě instantně změnil, kdyby mohl? Co si rád dopřeje za honorář? Doufal v osmdesátých letech v to, že bude v roce 2024 vést takto aktivní život? Proč říká, že by se muzikanti nikdy neměli ženit?

