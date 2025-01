VIDEO: Myšlenky na sebevraždu, děsivá prognóza. Nebýt syna, tak to vzdám, říká Pepa Kůrka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Model a influencer Pepa Kůrka za sebou nemá jednoduchý rok. Co všechno se může jednomu člověku stát a co to udělalo s jeho psychikou? Kdo mu podal první pomocnou ruku a viděl, že je všechno špatně? Proč myslel, že všechno vzdá? Co ho drží nad vodou a jak vidí svou budoucnost?

