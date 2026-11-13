NA KAFI: Každý desátý člověk v Česku věří, že má modrou krev, míní genealožka
13. 11. 2026 0:06 Společnost
Nudné tabulky a prach starých matrik? Genealogie rozhodně nemusí být unylá záležitost. Pátrání po rodinných kořenech totiž často zpestří řada zajímavých příběhů. „Člověk musí být na začátku hodně trpělivý, spousta lidí to vzdá příliš brzo. Ale vypátrat rodinná tajemství lze až do roku 1650,“ popsala v podcastu NA KAFI genealožka Markéta Grygarová.
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