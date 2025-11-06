Na nákupech jsem chlapská, přiznává zpěvačka Debbi. Jak s manželem zvládli těžké chvíle?
6. 11. 2025 0:06 Společnost
V lednu manžela zpěvačky Debbi srazilo v Německu auto. Jak celou situaci zvládli a má manžel dodnes z dramatické události následky? Je Debbi typickou ženou a v nákupním centru se z ní stává shopaholic? Jaká je u Debbi realita písní, které jsou notoricky známé, ale interpret už je tolik rád nehraje?
