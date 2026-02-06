Na sítě si muže nepřidávám. Synovi lakovat nehty nemám problém, říká Lucie Hadašová

Společnost
Na sítě si striktně nepřidávávam muže! Nemám problém synovi lakovat nehtíky, říká Česká Miss 2007 Lucie Hadašová. Kvůli čemu se v nedávné době chytla s vlastní maminkou? Proč odešla z českého showbyznysu? Jakou výchovu svých tří dětí upřednostňuje?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:04

Nový Renault Clio je v Česku. Normální, příjemně obyčejné auto
Technika
6. 2. 2026 0:06
02:19

Vysaďte si do zahrady jedlý dřín, brzy kvete a má skvělé ovoce
Lifestyle
6. 2. 2026 0:06
36:52

NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
Lifestyle
6. 2. 2026 0:06
03:45

Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová
Společnost
6. 2. 2026 0:06
03:35

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
Lifestyle
6. 2. 2026 0:06
04:03

Na sítě si muže nepřidávám. Synovi lakovat nehty nemám problém, říká Lucie Hadašová
Společnost
6. 2. 2026 0:06
02:38

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci
Domácí
5. 2. 2026 22:18
01:11

V centru Ostravy se topil mladík, oživovali ho dvacet minut
Krimi
5. 2. 2026 20:22
00:39

Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery
Zahraniční
5. 2. 2026 19:18
01:19

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival
Domácí
5. 2. 2026 19:02
03:17

Část hokejové reprezentace odletěla do dějiště olympijských her
Sport
5. 2. 2026 18:56
00:36

Byl bych lepším ministrem, než Petr Pavel prezidentem, říká miliardář Chlad
Domácí
5. 2. 2026 18:26
01:05

Prodejna Baťa na České v centru Brna po víc než 30 letech skončila
Domácí
5. 2. 2026 16:58
00:31

Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání
Krimi
5. 2. 2026 16:52
01:22

Rusové a Ukrajinci provedli velkou výměnu zajatců. Zelenskyj ohlásil další jednání
Zahraniční
5. 2. 2026 16:44
01:09

Ruský kapitán dostal v Británii za náraz do tankeru šest let vězení
Zahraniční
5. 2. 2026 16:02
01:34

Cizinec se pokusil znásilnit ženu, policisté ho vzápětí dopadli
Krimi
5. 2. 2026 15:48
00:24

Můžeme udeřit na Starlink, klidně i na oběžné dráze, prohlásil Solovjov
Zahraniční
5. 2. 2026 15:26
00:32

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. K tělu slaňovali z vrtulníku do koruny stromu
Krimi
5. 2. 2026 15:04
00:31

Emma Stone je oscarovou rekordmankou. Překonala i Meryl Streepovou
Společnost
5. 2. 2026 14:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.