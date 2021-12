VIDEO: Namlela jsem si hubu a jsem za to vděčná, míní Veronika Gajerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Namlela jsem si hubu a jsem za to vděčná, míní Veronika Gajerová

Jakým stylem řeší dopředu Vánoce herečka Veronika Gajerová? Co jí odpuzuje? Nastrojí se Veronika ráda na Štědrý večer, nebo sotva stihne sundat zástěru? Co se tradičně děje u štědrovečerní tabule? Jak Veronika nyní reflektuje to, jak byla v médiích propírána její finanční situace?

video: rena, iDNES.tv