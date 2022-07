VIDEO: Navrhářka Blanka Matragi provází po své retrospektivní výstavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Navrhářka Blanka Matragi provází po své retrospektivní výstavě

Návrhářku Blanku Matragi jsme zastihli na její retrospektivní výstavě v Obecním domě. Co všechno uvidíme? Jak to vypadá v ateliéru o patro výš? Jak Blanka popisuje svojí klientelu? Co z její tvorby se dostalo do knihy rekordů?

video: rena, iDNES.tv