VIDEO: Nebojím se stárnout ani životních zkušeností, říká miss Lucie Šlégrová

Bála se Lucie Šlégrová, že bude mít coby Miss někdy expirační dobu? Co přineslo do jejího života rádio a jaká pozitiva vidí na práci za rozhlasovým mikrofonem? Co chtěla v životě původně dělat, ale rodiče jí to zatrhli?

video: rena, iDNES.tv