Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Nebýt Kordulky, tak bych spoustu věcí ve svém věku už vzdala, přiznává Veronika Žilková

Společnost
Nebýt Kordulky, tak bych spoustu věcí ve svém věku už vzdala, přiznává Veronika Žilková. Radí ji krásná dcera s módou a celkovou public image? Co říká Veronika o svém věku? Proč zmiňuje domov důchodců? Je její starší přítel překvapivě ještě akčnější než ona sama? Jaký vzhled do hereckého zákulisí zažila Kordula díky slavné mamince?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:34

Ukrajina zaútočila na rafinerii v Tatarstánu
Zahraniční
10. 8. 2026 9:44
30:22

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky
Rozstřel
10. 8. 2026 9:30
00:59

V Kanadě zuří obří lesní požár u jezera Okanagan
Zahraniční
10. 8. 2026 7:46
04:29

Nebýt Kordulky, tak bych spoustu věcí ve svém věku už vzdala, přiznává Veronika Žilková
Společnost
10. 8. 2026 0:06
01:00

Poprvé v komunistickém bloku, hlásal reportér z Velké ceny v roce 1986
Zahraniční
10. 8. 2026 0:06
00:47

Středověké Estaing patří k největším pokladům Francie
Zahraniční
10. 8. 2026 0:06
01:09

Big Walk - Launch Trailer
Lifestyle
10. 8. 2026 0:06
01:09

Nikola se po letech vrátila do rodného domu. Nezůstal kámen na kameni
Lifestyle
10. 8. 2026 0:06
03:39

SESTŘIH: Artis Brno - Sigma Olomouc 1:2
Sport
9. 8. 2026 22:34
00:13

V centru Liberce hořel dům
Krimi
9. 8. 2026 20:40
03:13

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 1:0
Sport
9. 8. 2026 20:12
03:10

SESTŘIH: Hradec Králové - Baník Ostrava 2:1
Sport
9. 8. 2026 20:00
00:41

Novoměstští vyzkoušeli novou biotopovou plovárnu
Domácí
9. 8. 2026 19:48
00:26

Nebe ztmavlo. Dagestán napadly miliony kobylek
Zahraniční
9. 8. 2026 19:24
03:01

SESTŘIH: Slavia Praha - Pardubice 2:1
Sport
9. 8. 2026 18:20
00:47

Projekt Panelová mládež mapuje sídliště v Česku i zahraničí
Domácí
9. 8. 2026 16:00
01:05

Půvab vymývání mozků. Mladá Ruska mění styl propagandy, válku míchá s lifestylem
Zahraniční
9. 8. 2026 15:56
02:01

Zvyšování důchodů je uplácení voličů, míní Vondra
Domácí
9. 8. 2026 14:40
01:07

Country festival Starý dobrý western po 27 letech končí, letní kino v Bystřičce osiří
Domácí
9. 8. 2026 14:16
01:27

Řece Ohři v Žatci vládla divoká recese
Domácí
9. 8. 2026 13:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×