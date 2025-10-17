Nechuť k divadlu mi odstartovala těžká bouračka, přiznává Lucie Zedníčková

Společnost
Herečka Lucie Zedníčková zavítala na otevření turecké restaurace v centru Prahy. Co však Lucii nesmí na talíř? Na svatební koláčky také nedojde, protože na zveřejnění informace o tom, že Lucie oženila syna, se příliš netvářila. V rozhlase se nechala slyšet, že už ji divadlo nebaví. Prý jde ale o přechodnou fázi. Na moderování devadesátkových Ptákovin už vzpomínat nechce. Minulost dle jejích slov už není a neexistuje. Když na to dojde, pálí Lucie mosty a žije raději přítomností?
video: rena, iDNES.tv
