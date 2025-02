VIDEO: Nedávno mi zemřel táta, nemám chuť juchat, říká čerstvý čtyřicátník Ztracený Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nedávno mi zemřel táta, nemám chuť juchat, říká čerstvý čtyřicátník Ztracený

Marek Ztracený oslavil své čtyřicátiny na rádiu Impuls. Budou se konat velkolepé slavnosti? Za co rád utrácí své honoráře? Jak se coby čerstvý čtyřicátník cítí? Co může za to, že jeho avizovaná pauza, byla nakonec kratší, než se předpokládalo?

video: rena, iDNES.tv