VIDEO: Nejdřív StarDance, potom džungle: Jaký má Jan Cina vztah k přírodě? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejdřív StarDance, potom džungle: Jaký má Jan Cina vztah k přírodě?

Bylo pro Jana Cinu důležité dopřát si dovolenou po StarDance, aby byl schopen nastoupit do divadla? Muzikál Mauglí je situován do džungle, jaký má sám aktér vztah k přírodě? Nechává se Honza doma po náročných dnech obsluhovat od partnera? Je kulturním člověkem, který aktivně vyráží do divadlech a na koncerty?

video: rena, iDNES.tv