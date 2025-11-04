Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey

Na svém kontě má roli seriálu Bridgertonovi, hrál v muzikálu Čarodějka nebo v předělávce Jurského parku. Nyní se britský herec Jonathan Bailey (37) stal podle magazínu People nejvíce sexy mužem světa. „Je to obrovská čest. Jsem samozřejmě neuvěřitelně polichocen. A je to naprosto absurdní. Bylo to tajemství, takže se docela těším, až se to dozví přátelé a rodina,“ řekl.
