Nemám ráda machistické chlapy. Čas bych vracela jen na Účastníky zájezdu, říká Jitka Kocurová
5. 9. 2026 0:06 Společnost
Nemám ráda machistické chlapy. Čas bych vracela jen na Účastníky zájezdu, říká Jitka Kocurová. Jací byli muži v dobách jejího působení v Miss a jak je reflektuje dnes? Neproměnily se spíše časem ženy a muži mnohdy nevědí, jak se k nim chovat? Co si dokáže zařídit sama a co ve vztahu považuje za dobrou taktiku? V čem vidí největší benefity věku po čtyřicítce?
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Nemám ráda machistické chlapy. Čas bych vracela jen na Účastníky zájezdu, říká Jitka Kocurová
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