VIDEO: Nemusím si už nic dokazovat, říká olympionik David Svoboda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemusím si už nic dokazovat, říká olympionik David Svoboda

Na co se nyní při trénování svého těla zaměřuje olympionik David Svoboda? Jak dlouho dával do kupy své tělo po návratu z olympiády? Jsou medaile a vědomí, že si nemusí nic dokazovat důvodem toho, že se nevystavuje na Instagramu? Co Davidův osobní život? Má po svém boku někoho a jak to má s randěním?

video: rena, iDNES.tv