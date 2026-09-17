Nerozvádíme se. Když se pohádáme, je to zázrak, říká Bohuš Matuš. Vtipům na svou adresu se směje
17. 9. 2026 0:06 Společnost
Jak momentálně vypadají dny Bohuše Matuše? Proč si na něho dělá zálusk Zuzana Bubílková? Chová ještě zpěvák se zvučným hlasem slepice, jako tomu bývalo dříve? Ví co jsou to meme? Jak se tváří na internetové vtípky na svou adresu, kde ho zesměšňují kvůli slabosti pro výrazně mladší ženy? Co je schopný napovídat bulváru a co je pravdy na spekulacích o rozvodu s jeho Lucinkou?
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