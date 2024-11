VIDEO: Neshledávám zalíbení v koukání na své staré věci, směje se Marie Rottrová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za co vděčí svému pozitivnímu naladění zpěvačka Marie Rottrová? Co ji vedlo k nahrání fenomenálního singlu Muž číslo 1? Co říká o trémě před vystoupením a o svém manželovi? Jak vzpomíná na pořad Divadélko pod věží, který donedávna reprízovala ČT 3? Ví o tom, že se Janou Koubkovou zodpovědná za snad první československý rap? S čím vystoupí na letošních Slavících?

