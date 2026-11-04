Nezdvořilá Camilla a naštvaný Karel III. budí rozpaky v Karibiku
4. 11. 2026 13:56 Společnost
Návštěva Karla III. a Camilly v Karibiku přinesla nečekané momenty. Královna při setkání působila podle kritiků roztržitě, podala ženě ruku bez očního kontaktu a následně si sundala boty. Její manžel zas během prudkého lijáku marně hledal deštník a rozčiloval se.
04:15
Prezident Petr Pavel odletěl na jednání V4 na Slovensko
Domácí4. 11. 2026 15:12
01:51
Tusk chválí vítězství demokracie, Peskov doufá v pokračování Trumpova mírového úsilí
Zahraniční4. 11. 2026 15:12
00:21
V zatáčce zabil motorkáře. Podle znalce jel 130 km/h
Krimi4. 11. 2026 14:48
03:18
Fico chce i po ztrátě většiny v parlamentu volby v řádném termínu. Viní své partnery
Zahraniční4. 11. 2026 14:18
01:52
Maďarsko zveřejnilo spisy komunistické tajné policie
Zahraniční4. 11. 2026 14:10
02:43
Těším se na setkání s polským premérem Donaldem Tuskem, řekl Babiš před odletem
Domácí4. 11. 2026 13:24
00:47
Bagrista dvoutunovou lžící zažehl malý plastový zapalovač
Domácí4. 11. 2026 12:44
06:08
Jiřina Bohdalová má vlastní výstavu v Tančícím domě
Domácí4. 11. 2026 11:54
00:51
Žena zkolabovala v obchodě, včasná pomoc policistů jí zachránila život
Krimi4. 11. 2026 11:46
00:10
V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve
Domácí4. 11. 2026 11:38
05:13
Před 30 lety v Česku otevřel první hypermarket. Globus tehdy odstartoval novou éru nakupování
Domácí4. 11. 2026 11:30
01:16
Stovky lidí v Pardubicích demonstrovaly před divadlem, vládu káral i Večerníček
Domácí4. 11. 2026 11:02
00:44
První muslim v americkém Senátu. Progresivec El-Sayed dobyl Michigan
Zahraniční4. 11. 2026 9:20
00:39
Dvě železniční katastrofy s desítkami mrtvých: španělský ministr dopravy končí
Zahraniční4. 11. 2026 7:52
00:53
Historický výsledek. Demokraté dobyli po 94 letech Kansas a získali Texas
Zahraniční4. 11. 2026 7:38
00:48
Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně
Zahraniční4. 11. 2026 4:00
00:43
Sebastian si v Naked Attraction hledá samostatného muže
Lifestyle4. 11. 2026 0:06
02:06