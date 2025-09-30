Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství
30. 9. 2025 9:16 Společnost
Nicole Kidmanová (58) a Keith Urban (57) se rozhodli jít od sebe. Manželé jsou 19 let a mají spolu dvě dcery. Herečka a country zpěvák poslední dobou spolu nežili kvůli natáčení a hudebnímu turné. Kidmanovou přesto rozchod zaskočil.
