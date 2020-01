VIDEO: Schrezingerová cvičí na turné Pussycat Dolls Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to teprve pár měsíců, co se dívčí seskupení The Pussycat Dolls dalo opět dohromady. Pravda, dnes spíše ženská skupina vyráží za pár měsíců na turné a pozornost na něj přitahuje hlavně nejznámější protagonista Nicole Schrezingerová (41). Ta evidentně nechce potěšit jen posluchače nenáročného popu, ale také návštěvníky koncertl svým vypracovaným tělem. Na svém Instagramu zveřejňuje střípky z příprav na šňůru, kterou The Pussycat Dolls odstartují v dubnu. Z hodin zpěvu však fotky chybějí.

video: instagram.com/nicoleschrezinger