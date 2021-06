VIDEO: Nikdy jsem nechodila s českým mužem. Všichni byli cizinci, přiznává Hanka Vagnerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nikdy jsem nechodila s českým mužem. Všichni byli cizinci, přiznává Hanka Vagnerová

Jaký je podle Hanky Vagnerové nový film Mstitel, ve kterém ji uvidíme v kinech? Co krásnou herečku uchvacuje na Američanech? Měl by u ní vůbec šanci český muž? Je velkou romantičkou? Co může za její změnu vizáže?

video: rena, iDNES.tv