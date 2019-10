VIDEO: Když má dcera záchvat pláče tak už vím, že to přejde, říká Nikol Moravcová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když má dcera záchvat pláče tak už vím, že to přejde, říká Nikol Moravcová

Nikol Moravcová (32) se svěřila s tím, co ji v mateřství lehce zaskočilo a před čím ji nikdo nevaroval. V rozhovoru pro iDNES.cz popsala blogerka i to, jak zvládá péči o dceru její manžel Karol a kolik by si přála mít celkem dětí.

video: deni, iDNES.tv