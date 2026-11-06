Nový český muzikál, Merlin – Legenda o naději, míří do Hybernie
6. 11. 2026 10:04 Společnost
Legenda o naději je nový, velkolepý český muzikál, který vás zavede na tajemný ostrov Avalon. Původní hudba, dechberoucí výprava a příběh, o jehož konci rozhodne odvaha vykonat poslední dobrý skutek. Napětí, láska, humor i dojetí na vás čekají ve světě, kam vás vezme legendární Merlin.
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