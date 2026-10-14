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Doznání, nový film Václava Marhoula

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Českými lvy ověnčený režisér Václav Marhoul uvede ve čtvrtek ve Varšavě svůj nejnovější film Doznání. Historický snímek z předválečného Ruska táhne pozornost nejen svým hvězdným obsazením, které čítá například Nicka Nolteho nebo Jamese Franca, ale především jménem scenáristy drsného dramatu. Tím je kontroverzní americký komentátor Ben Shapiro.
video: The Daily Wire
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