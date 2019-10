VIDEO: O 10 let mladší: Alena a Michal se rozhodli omládnout kvůli dceři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Unavení čtyřicátníci, kteří s nostalgií vzpomínají na časy, kdy si ještě uměli dávat najevo lásku a sex nebyl jen zřídkavou rutinou. To jsou manželé Alena a Michal z moravské vísky, kteří se rozhodli pro radikální krok a přihlásili se do pořadu O 10 let mladší. Jak jejich proměna dopadla?

video: Nova TV