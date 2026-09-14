Obávaný porotce Superstar? Nebojím se říkat pravdu, míní Pavol Habera
14. 9. 2026 0:06 Společnost
Obávaný porotce? Nebojím se říkat pravdu, míníPavol Habera u příležitosti nové série Superstar. Kdy jsou pro něj jeho písně v podání soutěžících poctou a kdy masakrem? Jaké měl sebevědomí v dobách, kdy v televizi běžel jeho devadesátkový klip k singlu Je to vo hviezdach? Co mu tenkrát vyčetl Jiří Korn? Jak dnes reaguje na fotografii v sexy džínových šortkách po boku Karla Gotta? Říká topmodelce Daniele Peštové, že je jeho životní loterií?
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Obávaný porotce Superstar? Nebojím se říkat pravdu, míní Pavol Habera
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