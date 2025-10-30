Ochranná ruka se nad Dádou nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Společnost
Felix Slováček zavítal do Paláce Žofín na tiskovku Pražského komorního orchestru v rámci jeho podzimního zahraničního turné. Jak vzpomíná na začátky svého hraní? Rád by hlasitě zavřel pomyslnou knihu roku 2025? Ovlivnil letošní smutný rok jeho zdraví? Proč na tiskovou konferenci nedorazil spolu s manželkou Dagmar Patrasovou, jak bylo avizováno?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:58

Ochranná ruka se nad Dádou nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček
Společnost
30. 10. 2025 8:28
01:01

Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala
Zahraniční
30. 10. 2025 8:18
01:22

Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny
Zahraniční
30. 10. 2025 7:30
00:41

Naked Attraction
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:44

Lahodný čokoládový krém
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:21

Dýňové tiramisu
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:44

Gyros kuře
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:22

Takto se vypouští chycená štika
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:40

IKEA přichází se speciální kolekcí, nabízí postel pro mobily
Domácí
30. 10. 2025 0:06
02:43

Bažíme po uznání. Mrzí mě, že si to spousta kolegů nepřizná, říká herečka Maurerová
Společnost
30. 10. 2025 0:06
01:15

Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku
Zahraniční
29. 10. 2025 20:04
01:41

Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka
Domácí
29. 10. 2025 17:14
00:36

Nizozemci hlasují v předčasných volbách. Wilderse by tentokrát mohly strany obejít
Zahraniční
29. 10. 2025 17:02
01:19

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel skoro kilo pseudoefedrinu
Krimi
29. 10. 2025 16:54
01:16

Byla to satira v rámci svobody slova, říká obžalovaný a právník
Zahraniční
29. 10. 2025 16:48
01:18

Plná úzkokolejka vyjela vstříc lepší budoucnosti
Domácí
29. 10. 2025 16:28
01:11

Fajfky z Proseče se dostaly až do Hollywoodu
Domácí
29. 10. 2025 16:00
00:31

Rusko zničilo dětskou nemocnici v Chersonu. Byl to úmysl, říká Zelenskyj
Zahraniční
29. 10. 2025 15:50
02:59

Vraždící kominík si odpyká 18 let vězení. Starší zákaznici zamordoval zvlášť surovým způsobem
Krimi
29. 10. 2025 15:16
01:35

Hasiči likvidovali požár vrakoviště v Ostravě
Krimi
29. 10. 2025 14:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.