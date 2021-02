VIDEO: Očkovat se nenechám, nechci být pokusným králíkem, říká Erika Stárková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Očkovat se nenechám, nechci být pokusným králíkem, říká Erika Stárková

Svůj názor na očkování proti covidu má herečka Erika Stárková jasný, ale co za ním stojí? Co říká o svých znalostech ve studiu, kde se natáčí vědomostní show? Dokáže být Erika sama se sebou? Má problém s tím, když ji někdo do nečeho tlačí?

video: rena, iDNES.tv