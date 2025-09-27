Odešel jsem v půlce představení, vzpomíná Filip Čapka na syndrom vyhoření

Společnost
video: FTV Prima
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:03

Před 100 lety: Překvapivá zpráva! Žně v Československu nejsou ještě na konci září dokončené
Technika
27. 9. 2025 0:06
02:44

Odešel jsem v půlce představení, vzpomíná Filip Čapka na syndrom vyhoření
Společnost
27. 9. 2025 0:06
00:22

Policie kontrolovala auta v okolí letiště. Našly se i drogy
Krimi
26. 9. 2025 21:58
01:18

Skateboardista předvedl rekordní sjezd z 22. patra
Sport
26. 9. 2025 20:38
00:58

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel
Zahraniční
26. 9. 2025 19:58
00:51

Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře
Zahraniční
26. 9. 2025 19:56
00:39

Tropická bouře Gabirelle se přehnala přes portugalské Azorské ostrovy
Zahraniční
26. 9. 2025 17:48
02:13

Čína představila propagandistické video o Si Ťin-pchingovi
Zahraniční
26. 9. 2025 17:28
02:00

Na Dni železnice nechyběl nejrychlejší Vectron světa ani nový Traxx
Technika
26. 9. 2025 17:06
01:13

Úřad vlády vystavuje vozy Veřejné bezpečnosti i prezidentské limuzíny
Domácí
26. 9. 2025 17:04
00:47

Památník z chmelových sloupů připomíná zaniklý kostel u Blšan
Domácí
26. 9. 2025 16:28
00:39

Moštujeme rychle a levně. Na Turkově černé stavbě se objevila plachta recesistů
Domácí
26. 9. 2025 16:10
03:49

Na trať vyrazil český „Orient express“, historický vůz nabízí jedinečný zážitek
Domácí
26. 9. 2025 16:06
01:24

Pivovar Budvar chystá velkou proměnu
Domácí
26. 9. 2025 16:02
01:30

Britští výrobci cideru zažívají rekordní úrodu díky horkému létu
Zahraniční
26. 9. 2025 16:00
01:10

Pardubičtí strážníci mají nového parťáka, jméno koně zvolí veřejnost
Domácí
26. 9. 2025 15:52
02:45

Je to typický příklad korupce, říká státní zástupce Borgula
Domácí
26. 9. 2025 14:44
02:19

Útok nožem v pražské MHD. Policisté ošetřili dva pobodané
Krimi
26. 9. 2025 14:34
00:41

Řidič Jawy se snažil na lesní cestě setřást policisty, sám jízdu nezvládl
Krimi
26. 9. 2025 13:58
00:37

„Borat“ si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku
Společnost
26. 9. 2025 12:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.