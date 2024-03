VIDEO: Než odjedu na světovou tour, tak se těším na oslavu s rodinou, uvedla Miss World Pyszková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miss World Krystyna Pyszková přiletěla na pouhý týden do České republiky. Poté opět odjíždí do zahraničí, kde stráví šest týdnů a navštíví deset zemí. Mimo jiné bude natáčet seriál v New Yorku a čeká ji cesta po Africe i světová tour.

video: iDNES.tv