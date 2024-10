VIDEO: Dostal jsem do stavu naprosté nesvobody, popsal Brzobohatý, jak prožíval údajnou mstu exmanželky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dostal jsem do stavu naprosté nesvobody, popsal Brzobohatý, jak prožíval údajnou mstu exmanželky

Výslechem svědků a také účastnickým výslechem žalobce Ondřeje Brzobohatého pokračovalo ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 2 jednání ve sporu mezi muzikantem a jeho exmanželkou Taťánou Kuchařovou o to, kdo zveřejnil detaily z církevní žaloby, kterou má být anulován jejich sňatek. Podle Brzobohatého to ze msty udělala Kuchařová, ta to odmítá.

video: iDNES.tv