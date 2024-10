VIDEO: Řada lidí si pořád myslí, že jsem úchylák, říká muzikant Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řada lidí si pořád myslí, že jsem úchylák, říká muzikant

Výslechem svědků a také účastnickým výslechem žalobce Ondřeje Brzobohatého pokračovalo ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 2 jednání ve sporu mezi muzikantem a jeho exmanželkou Taťánou Kuchařovou o to, kdo zveřejnil detaily z církevní žaloby, kterou má být anulován jejich sňatek. Podle Brzobohatého to ze msty udělala Kuchařová, ta to odmítá.

video: iDNES.tv