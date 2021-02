VIDEO: Online výuka dětí? Zjistila jsem, že jsem úplně blbá, směje se Eva Decastelo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Herečka a moderátorka Eva Decastelo by mohla dělat ambasadorku otužování. Co ji k tomuto koníčku přivedlo? Co ji nejčastěji píší fanoušci? Jak reaguje na možná nařčení z protekce? Na co Evě pomáhají ledové šoky a co jí momentálně nejvíce chybí?

video: rena, iDNES.tv