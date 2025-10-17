Jsem malý a mám rád velké věci. Osmany Laffita připravuje velkolepé oslavy
17. 10. 2025 15:30 Společnost
Osmany Laffita chystá velkolepou přehlídku ke svému jubileu. Návrhář slaví své šedesáté narozeniny a rozhodl se dát dárek i svým fanouškům. Poprvé za svoji kariéru uspořádá přehlídku pro širokou veřejnost v rámci módní show Czech Fashion Week, která se uskuteční už 24. listopadu. Jak se připravuje na svoji životní show a čím si udržuje svůj mladistvý vzhled i v šedesáti nám prozradil v rozhovoru pro iDNES.tv.
