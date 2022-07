VIDEO: Rozhovor s fotografem o ukradeném filmu, znelíbeném obalu desky i Gottově úmrtí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozhovor s fotografem o ukradeném filmu, znelíbeném obalu desky i Gottově úmrtí

Od poloviny šedesátých let fotil Otto Dlabola populární zpěváky včetně Karla Gotta. Jeho dvorním fotografem se stal asi na pět let. Zlatého slavíka má na stovkách snímků a to i v netypických situacích, třeba v dole s hornickou sbíječkou nebo při roztlačování motorky. Zpěvák by 14. července oslavil 83. narozeniny.

video: iDNES.tv