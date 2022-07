VIDEO: Za první fotku do novin jsem dostal 36 korun, vzpomíná Otto Dlabola Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od poloviny šedesátých let fotil Otto Dlabola populární zpěváky včetně Karla Gotta, jehož dvorním fotografem se stal zhruba na pět let. Zlatého slavíka zachytil na stovkách snímků a to i v netypických situacích, třeba v dole s hornickou sbíječkou nebo při roztlačování auta. Zpěvák by 14. července oslavil 83. narozeniny.

video: iDNES.tv