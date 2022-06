VIDEO: Označení legenda? Tím slovem omlouvají moje výkony, míní Jágr Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hokejista Jaromír Jágr představil řadu produktů z konopí. Co ho vedlo k tomuto rozhodnutí? Je pro Jardu označení legenda poctou, nebo připomínkou věku? Jak se zpětně ohlíží za svým stylem devadesátých let a co bylo inspirací pro jeho slavnou image s typickým mullet účesem?

video: rena, iDNES.tv