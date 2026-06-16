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Přežila děsivý pád ze čtvrtého patra. Dnes je Koleta bez oka, ale živá

Společnost
Šestatřicetiletá Koleta Hofman v devatenácti letech utrpěla velmi vážná zranění po pádu ze čtvrtého patra. Následkem pádu přišla o oko, ale ani tato drsná zkušenost ji nezlomila. Na svět hledí s úsměvem a snaží se být nad věcí. Dnes dokonce sama vyrábí pásky na oko, které také s hrdostí nosí.
video: Instagram/@paskyzvisky.cz
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