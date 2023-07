VIDEO: Pár z Love Islandu září na molech v Česku i zahraničí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pár z Love Islandu září na molech v Česku i zahraničí

Modelka Hana Dědková přivedla k modelingu i svého partnera Jakuba Vitka. Pár se seznámil v reality show Love Island a všem dokazují, že nešlo pouze o lásku v televizi. Zastihli jsme je na Fashion Night Brno, kde Hana zářila na mole v odvážných modelech. Jakub přišel tentokrát jako doprovod, ale i on září ve světě modelingu. Momentálně boduje na světové soutěži Mister Supranational, kde se probojoval do TOP 10 Supra Model. Jak harmonické je jejich společné bydlení v Bratislavě, co plánují v létě a mnoho dalšího se dozvíte v rozhovoru pro iDNES.tv.

video: iDNES.tv